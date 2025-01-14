İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile Başsavcı Vekilleri Can Tuncay ve Evliya Çalışkan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
İstanbul
Başsavcı Gürlek, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Costas Baltas'ın "Kanıksamış" fotoğrafını seçen Gürlek, "Haber" kategorisinde Fatih Aktaş'ın "Protestocu kız" karesine oy verdi.
Gürlek, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Arda'nın izinde", "Özgür Suriye" kategorisinde ise Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" karesini seçti.
Başsavcı Gürlek, 2025'in millet için huzurlu yıl olması temennisinde bulunarak, "Adli sorunların fazla olmadığı bir sene diliyorum." dedi.
Başsavcı vekillerinin tercihi
"Yılın Kareleri" oylamasına katılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan Sorumlu Başsavcı Vekili Can Tuncay ise "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafını tercih etti.
Tuncay, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule", "Spor" kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Tribünde protesto", "Özgür Suriye" kategorisinde ise Murat Şengül'ün "Halkın gücü" karelerini seçti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosundan Sorumlu Başsavcı Vekili Evliya Çalışkan ise "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" fotoğrafına oy verdi.
"Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış işleri" karesini seçen Çalışkan, "Türk çağının kapısının aralandığına inanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü gösteren bir fotoğraf." ifadesini kullandı.
Çalışkan, aynı kategoride Muhammed Selim Korkutata'nın "İlk uçuş" karesine de oy vererek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yükselişini sembolize ediyor. Bana göre 2024'ün kompozisyonu o bence." değerlendirmesini yaptı.
"Günlük Hayat" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Milyonda bir", "Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğrafını beğenen Çalışkan, "Merih'in mesajı başka bir şey. Ne kadar düşmanca davranmaları, hemen ceza vermeleri, İsrailli futbolcuya hiçbir şey yapmamaları, daha önce bizim bir futbolcumuza asker selamı verdiği için ceza vermeleri, o zaman onlarca şehidimiz vardı, onun için burada da bunu oyluyoruz." diye konuştu.
Çalışkan, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Murat Şengül'ün "Devrilen diktatör" karesine oy verdi.
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