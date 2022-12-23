İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Sharma "Ekmek teknesi" fotoğrafına oy verdi
İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ajay Sharma, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Ankara
Sharma, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre ve yaşam" ile "spor" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Dünyanın birçok yerinden fotoğrafların bulunması nedeniyle seçim yapmakta zorlandığını ancak Türkiye ile ilgili bir fotoğrafı seçmek istediğini kaydeden Sharma, "spor" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sahilde fırtına" fotoğrafına oy verdi.
Sharma, "Türkiye'nin zenginliğini yansıtan" fotoğrafı seçmeye karar verdiğini, ardından Trabzon'da çekilen bu fotoğrafla karşılaştığını söyledi.
Fotoğrafta dağ ve denizin olması, futbolcuların antrenman yapması ve aynı çerçevede geleneksel balıkçı teknelerinin bulunmasının hoşuna gittiğini kaydeden Sharma, "Benim için fotoğrafçının tüm bu farklı unsurları tek bir fotoğrafta yakalamayı başarması inanılmaz." dedi.
Sharma, "haber" kategorisinde de seçimini Ali Atmaca tarafından çekilen "Ekmek teknesi" fotoğrafından yana kullandı.
Fotoğrafın "eşsiz bir manzara" sunduğunu vurgulayan Sharma, boğaz ve köprü manzarasının yanı sıra fotoğrafta tahıl taşıyan tankerin de bulunduğunu söyledi.
Sharma, Ukrayna savaşı ve tahıl krizinin bu yıl çok önemli gelişmeler olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin Ukrayna hikayesini anlatması gerçekten o fotoğrafta ortaya çıkıyor. Hareket duygusu, Türkiye'nin tahılda katettiği ilerleme duygusu, boğazdan geçen bir tankerin hareketiyle o fotoğrafta gerçekten ortaya çıkıyor. Renklerini de sevdim. Bu yüzden benim için göze çarpan bir fotoğraf olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Seçimini pozitif fotoğraflardan yana kullandı
Sharma, "çevre-yaşam" kategorisinde de Aziz Aslan'ın Diyarbakır'da çocukların süs havuzunda serinlemesini anlatan "40 derecelik hareketler" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Bu fotoğrafta foto muhabirinin enerji duygusunu ve uçma hissini yakalamayı başardığını kaydeden Sharma, fotoğrafta havuza dalış yapan çocuğun "adeta boşlukta uçuyormuş gibi" olduğunu ifade etti.
Sharma, fotoğrafın çeşitli çarpıcı renkleri yansıttığını ve çekildiği yerle ilgili bilgi verdiğini, bu nedenle kendisini neşelendirdiğini ve heyecanlandırdığını dile getirdi.
"İnsanlar için ilham kaynağı olan, olumlu bir fotoğraf" seçmek istediğinin altını çizen Sharma, "Bu koleksiyonda insanların çektiği güzel ve harika fotoğraflar var. Savaşla, kazalarla ya da acıyla ilgili çok önemli fotoğraflar var. Çok keyifsiz bir konuyla ilgili birini seçmek istemedim. İnsanların bu yıl hakkında olumlu hissetmelerini sağlayacak bir şey seçmek istedim. Bu yüzden bu fotoğrafları seçtim, hareketli fotoğrafları, renkli fotoğrafları, yaşam içeren fotoğrafları." diye konuştu.
Sharma, çevre sorunlarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla oylama sayfasına eklenen link üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün "Türkiye Yüzyılı'na Nefes" ağaçlandırma kampanyasına katılarak bir fidan sahiplendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.