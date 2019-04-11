Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.47
Dolar
5.74
BIST 100
96,072.99
Altın
1,292.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Hollanda’da AA foto muhabirine ödül

Hollanda'da düzenlenen World Press Photo 2019 Basın Fotoğrafçılığı yarışmasında, Anadolu Ajansı foto muhabiri Elif Öztürk ''Spor Hikayeleri'' kategorisinde üçüncü oldu.

Abdullah Aşıran   | 11.04.2019
Hollanda’da AA foto muhabirine ödül

Hollanda

Sonuçları başkent Amsterdam'da yapılan basın toplantısıyla duyurulan yarışmada AA foto muhabiri Elif Öztürk, "Kırkpınar Oil Wrestling Festival" serisi ile ''Spor Hikayeleri'' kategorisinde üçüncülüğe layık görüldü.

Yarışmada ödül kazanan ilk Türk kadın foto muhabiri olan Öztürk, “Türkiyeden ilk defa bu ödülü kazanan kadın foto muhabiri olduğum için çok onur duydum.” dedi.

Öztürk, desteklerinden dolayı kuruma ve editörlerine teşekkür etti.

Ödül alan fotoğraflar 45 ülkede düzenlenen sergilerle her yıl 4 milyondan fazla izleyiciyle buluşuyor.

WPP, Hollanda Foto Muhabirleri Vakfı tarafından, Hollanda Kraliyet ailesinin desteğiyle organize ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör
İsrail siyaseti aşırı sağa teslim
GÖRÜŞ - Mehmet Akif ve Bosna-Hersek
Trump’ın Devrim Muhafızları kararı ve muhtemel sonuçları
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil

Benzer haberler

Çavuşoğlu Amsterdam Başkonsolosluğunun açılışını yaptı

Çavuşoğlu Amsterdam Başkonsolosluğunun açılışını yaptı

Hollanda'da sarı yelekliler 19'uncu kez hükümeti protesto etti

Hollanda'da okullarda etnik azınlıklara ayrımcılık yüzde 68 arttı

Hollanda'daki Filistin gösterisinde İsrail taraftarlarından provokasyon

Hollanda'daki Filistin gösterisinde İsrail taraftarlarından provokasyon