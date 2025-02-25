Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Pardeshi, AA'yı ziyaret etti
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Muktesh Pardeshi, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.
Ankara
Pardeshi, AA Genel Müdürlük binasında Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Serdar Karagöz ile bir araya geldi.
Görüşmede, AA Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü Bilgehan Öztürk de AA'nın tarihi, haber yapılanması ve faaliyetlerini tanıtan bir sunum yaptı.
Karagöz, Büyükelçi Pardeshi'ye, AA'nın Ukrayna ve Gazze başta olmak üzere çatışma alanlarındaki çalışmalarını anlatarak, birçok medya kuruluşunun AA içeriklerinden yararlandığını vurguladı.
Türkiye ile Hindistan arasındaki ilişkilere değinen Karagöz, olası işbirliği alanlarına dikkati çekti.
Büyükelçi Pardeshi de AA'nın, Türkiye'nin kuruluş sürecindeki rolüne işaret ederek Türkiye ile Hindistan'ı, "tarih ve medeniyete" sahip ülkeler olarak nitelendirdi.