Hidayet Türkoğlu'nun tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İstanbul
Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin oylamaya sunulan fotoğraflarını tek tek inceleyen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu,, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı" ve yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" karelerini beğenerek oy verdi.
Şehitlere saygı
Spor kategorisinde ise Türkoğlu, Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını oyladı.
Millilerden asker selamı
Hidayet Türkoğlu, oylama sırasında fotoğrafları çok beğendiğini de söyledi.
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