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Spor, Kurumsal Haberler

Hidayet Türkoğlu'nun tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Erkan Tiryaki   | 10.12.2019
Hidayet Türkoğlu'nun tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu Fotoğraf: Metin Pala / AA

İstanbul

Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin oylamaya sunulan fotoğraflarını tek tek inceleyen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu,, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı" ve yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" karelerini beğenerek oy verdi.


Şehitlere saygı

Spor kategorisinde ise Türkoğlu, Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını oyladı.


Millilerden asker selamı

Hidayet Türkoğlu, oylama sırasında fotoğrafları çok beğendiğini de söyledi.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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