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Türkiye, Kurumsal Haberler

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee, AA'yı ziyaret etti

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won Ik, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 20.05.2021
Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee, AA'yı ziyaret etti

Ankara

Büyükelçi Lee'yi, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.

Serdar Karagöz, Güney Kore ve Türkiye'nin ikili ilişkileri geliştirmesi gerektiğini ve AA'nın bu hedefi desteklediğini belirtti.

İki ülke halklarının birbirine duyduğu sevginin altını çizen Karagöz, Türkiye ve Güney Kore arasında anlaşmazlık olmadığını da hatırlattı.

Karagöz, Türkiye'de Güney Kore ve kültürü hakkında daha fazla haber yapılmasından yana olduğunu belirterek, "Türkiye ve Güney Kore, dünya siyasi gündeminin çok kötü olduğu şu günlerde birlikte olumlu bir gündem oluşturabilir." diye konuştu.

İki ülke arasındaki dostluğun geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Karagöz, "İkili ilişkileri geliştirmek için daha fazla proje ortaya koymalıyız." dedi.

Büyükelçi Lee ise Türkiye ve Güney Kore'nin iyi ortaklar olduğunu belirterek, iki ülkenin şirketleri arasındaki iş birliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

Türkiye ve Güney Kore'nin Kore Savaşı sırasında Türk halkının yaptığı fedakarlığa dayanan "çok özel" ilişkilere sahip olduğunu dile getiren Lee, Türkiye'deki Kore gazilerinin her iki ülke için de çok önemli miras olduklarını vurguladı.


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