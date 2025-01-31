Dolar
35.86
Euro
37.24
Altın
2,804.89
ETH/USDT
3,349.00
BTC/USDT
104,793.00
BIST 100
10,001.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Göç İdaresi Başkanı Toros, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Göç İdaresi Başkanı Toros, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Göç İdaresi Başkanı Toros, "Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ve bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerini inceledi.

Toros, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" karesine oy verdi.

Toros, "Haber" kategorisinde ise Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğraflarını tercih etti.

Toros, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan Can" karesini seçti.

Toros, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" fotoğrafını oyladı.

Toros, "Spor" kategorisinde ise tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Toros, AA'nın fotoğraflarının, dünyanın dört bir yanında yaşanan acılara ve mutluluklara tanık olunmasını sağladığını belirterek, çalışmada emeği geçen muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasına devam edildi
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Milli İstihbarat Akademisi "Rusya-Ukrayna Savaşı: Savunma Teknolojileri ve Savaşın Dönüşümü" başlıklı raporunu yayımladı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Gri kategoride aranan FETÖ firarisi eski hakim Yaşar Akyıldız tutuklandı

Benzer haberler

Medya yöneticileri ve haber spikerleri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Medya yöneticileri ve haber spikerleri AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Göç İdaresi Başkanı Toros, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti

İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Her şeye rağmen"i seçti

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında "Her şeye rağmen"i seçti
Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim'in tercihi "Gece atlayışı" oldu

Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim'in tercihi "Gece atlayışı" oldu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur'un tercihi "Halk, bayrak, özgürlük" oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur'un tercihi "Halk, bayrak, özgürlük" oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet