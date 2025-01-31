Göç İdaresi Başkanı Toros, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorilerini seçti
Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Ankara
Göç İdaresi Başkanı Toros, "Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan oylamada, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ve bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerini inceledi.
Toros, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük" karesine oy verdi.
Toros, "Haber" kategorisinde ise Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğraflarını tercih etti.
Toros, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan Can" karesini seçti.
Toros, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Bestami Bodruk'un "Kar eğlencesi" fotoğrafını oyladı.
Toros, "Spor" kategorisinde ise tercihini Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.
Toros, AA'nın fotoğraflarının, dünyanın dört bir yanında yaşanan acılara ve mutluluklara tanık olunmasını sağladığını belirterek, çalışmada emeği geçen muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.