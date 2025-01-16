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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın "Haber" kategorisinde favorisi "Mavi vatan savunması" oldu

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Mehmet Akif Parlak  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın "Haber" kategorisinde favorisi "Mavi vatan savunması" oldu Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Gaziantep

Selçuk İnan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Genç teknik adam, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş", "Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması", "Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sevginin gücü" ve "Spor" kategorisinde ise oyunu Aytaç Ünal'ın "Havalı atlayış" fotoğrafından yana kullandı.

Selçuk İnan, oylamanın ardından AA muhabirine, fotoğraflara bakınca 2024 yılının gözünün önünden geçtiğini söyledi.

Fotoğrafları seçerken zorlandığını belirten İnan, şöyle konuştu:

"2025 yılının ülkemiz ve insanlık adına savaşların olmadığı, herkesin mutlu, sağlıklı ve başarılı olduğu bir yıl olmasını diliyorum. Biz elimizden geldiğince 2024 yılına ait fotoğrafları seçmeye çalıştık. Hepsi birbirinden güzeldi. Çok beğendim hepsini. Zorlandık seçerken ama en nihayetinde birine oy verdik. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

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