Gazeteci Ateş, oyunu 'Türk Bayrağı Afrin'de'ye kullandı

Fotoğraf: AA/ Murat Paksoy

İSTANBUL

Gazeteci Veyis Ateş, seçkide yer alan AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

"Haber" kategorisinde Halil Fidan'ın "Türk Bayrağı Afrin'de" fotoğrafını, "yaşam" kategorisinde de İlhami Çetin'in "Ali dede ve kedisi" fotoğrafını tercih eden Ateş, "spor" kategorisinde de Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil altına koştu" isimli fotoğrafı oyladı.

Ateş, bu fotoğrafları elde etmenin çok zor işler olduğunu ifade ederek, çalışanlarının emeklerini takdir ederek oylamaya sunması dolayısıyla da kurumu tebrik ettiğini söyledi.

Haber kategorisinde Afrin ilçe merkezideki hükümet binasına Türk bayrağının çekilmesi "Türk Bayrağı Afrin'de" fotoğrafını seçtiğini belirten Ateş, "Bundan birkaç gün sonra oraya gidip yayınlar yapmış bir gazeteci olarak bu fotoğraf benim için anlamlı bir fotoğraftı. Halil Fidan'ı bundan dolayı tebrik ederim." dedi.

Yaşam kategorisinde yer alan "Ali dede ve kedisi" fotoğrafını ilk gördüğünde de çok duygulandığını anlatan Ateş, "Orada gelenek var, şefkat var, kaybettiğimiz pek çok değeri dedenin bakışı ve eliyle o kediye dokunuşunda hepsini görebiliriz. Bu kareyi yakalayan İlhami Çetin'i çok tebrik etmek isterim." diye konuştu.

Ateş, "Spor" kategorisinde de Abdülhamid Hoşbaş'ın, milli atlet Ramil Gulayev'in Almanya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonasında, şampiyona ve Türkiye rekorunu kırarak altın madalya kazandığı performansını ölümsüzleştiren fotoğrafını seçtiğini belirterek, Hoşbaş'ı da tebrik etti.

Bu oylamayla "Marifet iltifata tabidir" anlayışıyla hareket eden Anadolu Ajansı'nın başlattığı bu geleneğin genişleyerek bütün kurumlara örnek olmasını dileyen Ateş, AA çalışanlarının yeni yılını kutladı.

Muhabir: Murat Paksoy