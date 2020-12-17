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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Erzincan Valisi Makas oyunu 'Van'da Çığ Felaketi' için kullandı

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı Erzincan Valisi Makas, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da Çığ Felaketi" başlıklı karesine oy verdi.

Kemal Özdemir   | 17.12.2020
Erzincan Valisi Makas oyunu 'Van'da Çığ Felaketi' için kullandı Fotoğraf: Kemal Özdemir /AA

Erzincan

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Makas, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde oy kullandı.

Yaşam kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de Koronavirüs Sessizliği" fotoğrafını seçen Makas, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden Voleybol Sahası", haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Van'da Çığ Felaketi" başlıklı karesine oy verdi.


Kabe'de koronavirüs sessizliği

Makas, AA'nın Türkiye'nin 100 yıllık en köklü kurumlarından biri olduğunu söyledi.


Lastiklerden voleybol sahası

AA'nın her yıl düzenlediği bu yarışmada eserleri oylamakta zorlandıklarını ifade eden Makas, şöyle konuştu:

"AA'nın üç kategoride gerçekleştirdiği ve içinde emek barındıran, duyguları yansıtan fotoğraflara oy vermekte zorlandık. Bu yıl malumunuz koronavirüsle mücadelemiz üst seviyede. Bu nedenle ben biraz daha koronavirüsle mücadeleyi ön plana alan fotoğraflarda tercihimi kullandım. Seçmekte zorlandık ama en güzel fotoğrafları oyladık diye inanıyorum. Emeği geçen tüm muhabirleri tebrik ediyor, başarılıların devamını diliyorum."


Van'da çığ felaketi

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