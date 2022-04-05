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Kurumsal Haberler

Erzincan Valisi Makas: AA, ilkeli ve tarafsız haber anlayışını sürdürüyor

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Barış Yalçınkaya   | 05.04.2022
Erzincan Valisi Makas: AA, ilkeli ve tarafsız haber anlayışını sürdürüyor

Erzincan

Vali Makas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

AA'nın ilkeli ve tarafsız haber anlayışını sürdürdüğünü belirten Makas,"Kurtuluş Savaşımızdan bugüne ülkemizin sesini tüm dünyaya duyuran asırlık çınarımız Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, ilkeli ve tarafsız haber anlayışıyla sürdürdükleri çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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