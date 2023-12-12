Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Purnama, AA'yı ziyaret etti
Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ankara
Büyükelçi Purnama'yı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ağırladı.
Karagöz, AA'nın küresel haber yapılanması, çalışma şekli ve işleyişi hakkında bilgi verdi.
Uluslararası basın kuruluşlarında en çok referans gösterilen haber ajansı olmanın, AA'nın temel yaklaşımı olduğunu söyleyen Karagöz, bu vizyonla çalıştıklarını ifade etti.
Purnama, iki ülkenin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alanlardaki ilişkileri geliştirmek için daha fazla çalışması gerektiğini dile getirdi.
Büyükelçi Purnama, AA'nın ülkesi için de önemli bir haber kaynağı olduğunu söyledi.
Karagöz ve Purnama, son zamanlarda dünyayı etkisi altına alan İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırıları konusunda da istişarelerde bulundu.
Görüşmenin ardından Purnama, AA'nın anı defterini imzaladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.