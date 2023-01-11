Emre Belözoğlu, AA'nın "Yılın fotoğrafları" oylamasında "Beygir gücü" fotoğrafını tercih etti
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İstanbul
Emre Belözoğlu, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2022 yılında yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyip, "haber", "çevre ve yaşam", "spor" kategorilerinde oy kullandı.
Beygir gücü
Spor kategorisinde Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü" fotoğrafına oy veren Belözoğlu, haber kategorisinde ise Özkan Bilgin’in çektiği "Görev tamam" fotoğrafını seçti. Son olarak çevre ve yaşam kategorisinde beğendiği fotoğrafı oylayan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü, Muhammed Said’in "İdlib'de kar" adlı fotoğrafını değerlendirdi.
Görev tamam
Birbirinden güzel fotoğraflar arasından seçim yapmakta zorlandığını belirten Belözoğlu, şunları söyledi:
"Anadolu Ajansının birçok ülkede çalışan foto muhabirlerinin çekmiş olduğu fotoğrafları değerlendirmek, oylamak, benim adıma gurur verici bir durum. Bu işin ne kadar zor olduğunu sizleri tanıdıktan sonra da gördüm, şahit oldum. Çok güzel fotoğraflar var. Seçmekte zorlandım ama gönlümüzce bazılarını yorumlayıp oyladım. Tüm fotoğraflarda emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Belki kendimce daha farklı fotoğraflar seçtim ama bütün fotoğrafları çeken arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çok başarılı fotoğraflar var."
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İdlib'de kar