Dolar
32.94
Euro
35.27
Altın
2,324.02
ETH/USDT
3,371.80
BTC/USDT
61,191.00
BIST 100
10,730.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Dünya Spor Fotoğrafları Ödülleri yarışmasında AA foto muhabirlerine 3 ödül

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri, World Sports Photography Awards (Dünya Spor Fotoğrafları Ödülleri) yarışmasında 3 ödüle layık görüldü.

Emre Doğan  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
Dünya Spor Fotoğrafları Ödülleri yarışmasında AA foto muhabirlerine 3 ödül

İstanbul

Dünyanın en prestijli spor fotoğrafı yarışmaları arasında kabul edilen organizasyona 83 ülkeden 1400'ün üzerinde başvuru yapıldı.

AA kıdemli foto muhabiri Erçin Ertürk, Senkronize Buz Pateni Türkiye Şampiyonası'nda çektiği fotoğrafla "Kış Sporları" kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

AA Fotoğraf Haber Müdür Yardımcısı Aytaç Ünal, Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları'ndaki karesiyle "Binicilik" kategorisinde özel liyakat ödülünü kazandı.

AA kıdemli foto muhabiri Emin Sansar ise MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e attığı yumruğu yansıtan fotoğrafıyla "Futbol" kategorisinde özel liyakat ödülüne layık görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları altıncı gününde sürüyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü
Samsun'da trafik kazasında 11 kişi yaralandı
Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması yapılacak
Milli Savunma Bakanı Güler, Atatürk'ün "manevi mirası" Savarona'da incelemelerde bulundu

Benzer haberler

Dünya Spor Fotoğrafları Ödülleri yarışmasında AA foto muhabirlerine 3 ödül

Dünya Spor Fotoğrafları Ödülleri yarışmasında AA foto muhabirlerine 3 ödül

Anadolu Ajansı'nda bayramlaşma programı düzenlendi

Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyonluk kupasıyla AA'yı ziyaret etti

Anadolu Ajansı çalışanları Türk Kızılayın kampanyası için kan bağışladı

Anadolu Ajansı çalışanları Türk Kızılayın kampanyası için kan bağışladı
İstanbul Photo Awards 10. yıl sergisi Rami Kütüphanesi'nde açıldı

İstanbul Photo Awards 10. yıl sergisi Rami Kütüphanesi'nde açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet