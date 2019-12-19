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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Dünya şampiyonu Talha Ahmet Erdem favori AA fotoğrafını seçti

Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Talha Ahmet Erdem, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "Sinabung Yanardağı'nda patlama", "İstanbul'un incisi" ve "Millilerden asker selamı" karelerini oyladı.

Şahin Oktay   | 19.12.2019
Dünya şampiyonu Talha Ahmet Erdem favori AA fotoğrafını seçti Fotoğraf: Şahin Oktay/AA

Kocaeli

Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Talha Ahmet Erdem, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


Sinabung Yanardağı'nda patlama

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Erdem, "haber" kategorisinde Tibta Pangin'in "Sinabung Yanardağı'nda patlama" başlıklı fotoğrafına oy verdi.


İstanbul'un incisi

Erdem, "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi", "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.


Millilerden asker selamı

Oylamada yer alan her fotoğrafın çok güzel olduğunu belirten Erdem, "İstanbul'un incisi" fotoğrafını Orhan Veli Kanık'ın eseri olan ve kendisinin de çok sevdiği "İstanbul'u Dinliyorum" şiirini hatırlattığı için tercih ettiğini söyledi.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

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