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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Diriliş Ertuğrul'un 'Ömer'i Reshad Strik 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ömer karakterini canlandıran Bosnalı oyuncu Reshad Strik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasında, "Savaşın yıkamadığı hayaller", "Çöplükteki yaşam" ve "Kudüslü acılı anne" karelerini seçti.

Ahmet Nurduhan   | 30.12.2021
Diriliş Ertuğrul'un 'Ömer'i Reshad Strik 'Yılın Fotoğrafları'nı oyladı Fotoğraf: Denis Zuberi/AA

Saraybosna

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ömer karakterini canlandıran Bosnalı oyuncu Reshad Strik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Strik, spor kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" başlıklı fotoğrafı oylarken, "Bu fotoğraf çok şey ifade ediyor. Çok anlamlı bir fotoğraf. Fotoğrafın çekim kalitesinden ziyade vermek istediği mesaj çok önemli." dedi.

Yaşam kategorisinde Mohammed Shajahan'a ait "Çöplükteki yaşam" başlıklı fotoğrafı seçen Strik, "Fotoğrafçının böyle bir alana girip, böyle güzel bir fotoğraf çekmesi takdir edilesi bir durum. Fotoğraftaki çocukların çöp arabasını itmek için sarf ettikleri güç inanılmaz. Başlarını önlerine eğip gidiyor olmaları bile büyük anlamlar içeriyor." ifadesini kullandı.

Strik, haber kategorisindeki oyunu Mostafa Alkharouf'un "Kudüslü acılı anne" başlıklı fotoğraftan yana kullanırken, "Bir anneye yapılacak en büyük kötülüklerden birisi, ölmüş çocuğuna ait mezarı yıkmak. Mezarların yıkılıp parka dönüştürülüyor olması ve buna engel olmak isteyen anneye polisin müdahalesi anlaşılır gibi değil.” diye konuştu.


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