Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, AA'nın 103. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansının 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Ankara
Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadele sürecinde milletimizin sesini dünyaya duyurmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansının 103. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Ajansımıza emekleriyle katkıda bulunan tüm basın emekçilerine selamlarımı iletiyor, ebediyete irtihal etmiş Ajans mensuplarını rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Milli Mücadele sürecinde milletimizin sesini dünyaya duyurmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansı’nın 103. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 6, 2023
Ajansımıza emekleriyle katkıda bulunan tüm basın emekçilerine selamlarımı iletiyor, ebediyete irtihal…