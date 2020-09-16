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Politika, Kurumsal Haberler

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum AA Editör Masası'na konuk olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk olacak.

Yıldız Aktaş   | 16.09.2020
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk olacak.

Bakan Kurum, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Kurum'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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