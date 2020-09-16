Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum AA Editör Masası'na konuk olacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk olacak.
Ankara
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na konuk olacak.
Bakan Kurum, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.
Kurum'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.