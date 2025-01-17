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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

Büyükelçi Yörük, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Salih Baran  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Büyükelçi Yörük, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

Edirne

Büyükelçi Yörük, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yörük, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında", "Haber" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Masumiyet" karelerine oy verdi.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule” fotoğrafını seçen Yörük, "Spor" kategorisinde ise tercihini Oğuz Yeter’in "Gol sevinci" karesinden yana kullandı.

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