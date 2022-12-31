Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun'un, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Zaferin yumrukları" oldu
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İstanbul
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ergun, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" karesini seçti.
TOGG’un ilk yolculuğu
Ergun, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgüncü'nün "Zaferin yumrukları", çevre kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" karesine oy verdi.
Zaferin yumrukları
Ergun, AA'yı çalışmalarından dolayı tebrik ederek, seçtiği üç fotoğrafın ilkinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOGG'u bir ürün olarak ortaya çıkarması ve hedef olarak kendilerine yeni vizyonlar açması sebebiyle 2022'nin en önemli olaylarından biri olduğunu dile getirdi.
Masumiyet
Filistin davasının herkesin kalbinde bir yara olduğunu aktaran Ergun, "Dolayısıyla çevre kategorisinde Filistin davasına sahip çıkan o küçük yavrumuzu seçtim." dedi.
Ergun, spor alanında ise ülke geleceğinin emanet edileceği gençlerin ne kadar vizyoner ve güçlü olduğunu gösterdiği için şampiyon olan boks takımının fotoğrafını seçtiğini ifade etti.
Yeni yılda da istihdam üreten, ihracat ve üretim yapan şirketlere uzun vadeli finansman sağlamaya devam edeceklerini kaydeden Ergun, "Bu şekilde halka arzlarımızı artırarak, yeni finansal hizmetler ve ürünler geliştirerek sermaye piyasalarımızı derinleştirmeye, Türkiye Yüzyılı'nda üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.