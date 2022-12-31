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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun'un, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Zaferin yumrukları" oldu

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Murat Aslan   | 31.12.2022
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun'un, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihi "Zaferin yumrukları" oldu Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ergun, haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" karesini seçti.


TOGG’un ilk yolculuğu

Ergun, spor kategorisinde Elif Öztürk Özgüncü'nün "Zaferin yumrukları", çevre kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" karesine oy verdi.


Zaferin yumrukları

Ergun, AA'yı çalışmalarından dolayı tebrik ederek, seçtiği üç fotoğrafın ilkinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOGG'u bir ürün olarak ortaya çıkarması ve hedef olarak kendilerine yeni vizyonlar açması sebebiyle 2022'nin en önemli olaylarından biri olduğunu dile getirdi.


Masumiyet

Filistin davasının herkesin kalbinde bir yara olduğunu aktaran Ergun, "Dolayısıyla çevre kategorisinde Filistin davasına sahip çıkan o küçük yavrumuzu seçtim." dedi.

Ergun, spor alanında ise ülke geleceğinin emanet edileceği gençlerin ne kadar vizyoner ve güçlü olduğunu gösterdiği için şampiyon olan boks takımının fotoğrafını seçtiğini ifade etti.

Yeni yılda da istihdam üreten, ihracat ve üretim yapan şirketlere uzun vadeli finansman sağlamaya devam edeceklerini kaydeden Ergun, "Bu şekilde halka arzlarımızı artırarak, yeni finansal hizmetler ve ürünler geliştirerek sermaye piyasalarımızı derinleştirmeye, Türkiye Yüzyılı'nda üstümüze düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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