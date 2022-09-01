Dolar
18.21
Euro
18.13
Altın
1,696.47
ETH/USDT
1,560.00
BTC/USDT
19,764.00
BIST 100
3,142.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Beyrut'ta AA foto muhabirlerinin de katıldığı fotoğraf festivali başladı

Lübnan Kültür Bakanlığının desteğiyle düzenlenen ve Anadolu Ajansı'ndan 2 foto muhabirinin de katıldığı "Anı" adlı fotoğraf festivali başladı.

İdiris Okuduci   | 01.09.2022
Beyrut'ta AA foto muhabirlerinin de katıldığı fotoğraf festivali başladı Fotoğraf: Hussam Shbaro/AA

Beyrut

Başkent Beyrut'taki Kültür Bakanlığı binasının bahçesinde düzenlenen ve "Beyrut Fotoğrafçılar Evi" tarafından organize edilen festivalin ilk gününde, İsrail ordusu tarafından öldürülen Filistinli Gazeteci Şirin Ebu Akile ve 4 Ağustos 2020'deki büyük Beyrut Limanı patlamasına ilişkin fotoğraflar sergilendi.

Festivalin ilk günkü sergisinde, Akile'nin cenazesi sırasında İsrail ordusunun saldırına ilişkin anıları kareleyen Anadolu Ajansı Kudüs Ofisi Foto Muhabiri Mustafa Haruf ve Muaz el Hatib'e ait fotoğraflar da yerini aldı.

Beyrut Fotoğrafçılar Evi adına festivali organize eden İbrahim Dirani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap coğrafyasında son dönemde önemli iki gelişmenin başında Beyrut'taki yıkıcı ve ölümcül liman patlaması ile İsrail tarafından katledilen Al Jazeera Muhabiri Akile'nin yer aldığını söyledi.

Dirani, bundan dolayı festivalin ilk gününde Beyrut Limanı patlaması ve Akile'nin öldürülmesi, defni ve sonrasında yaşananları kareleyen foto muhabirlerin eserlerine yer verdiklerini aktardı.

Lübnan'da bir gelenek haline getirilen ve şartların el vermesi halinde festivali yer yıl gerçekleştirmeye çalıştıklarını kaydeden Dirani, bu yılki festivale 28 ülkeden toplamda 99 foto-muhabirine ait fotoğrafların festivalde sergileneceğini belirtti.

Beyrut'un Hamra Mahallesi'nde Osmanlı döneminde inşan edilen ve şu anda Kültür Bakanlığı tarafından kullanılan binanın bahçesinde gerçekleşen festival, ay sonuna kadar farklı temalarla devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Yunanistan'ın sahadaki bu hareketlerinin tehlikeli sonuçları olabilecektir
İstanbul'daki TFF binasına silahla ateş açıldı
13 bin 163 hekimin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü tercih süreci başladı
Malatya'da otomobilin üst geçide çarptığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Benzer haberler

Beyrut'ta AA foto muhabirlerinin de katıldığı fotoğraf festivali başladı

Beyrut'ta AA foto muhabirlerinin de katıldığı fotoğraf festivali başladı

Lübnan'da telekomünikasyon çalışanlarının grevi internet kesintilerine yol açtı

Türkiye'den Lübnan'a gemiyle insani yardım gönderildi

ABD, Lübnan ordusuna 150 zırhlı araç hibe etti

ABD, Lübnan ordusuna 150 zırhlı araç hibe etti
Beyrut Limanı patlamasının sembolü silonun sağlam kısımları anıt olarak korunacak

Beyrut Limanı patlamasının sembolü silonun sağlam kısımları anıt olarak korunacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet