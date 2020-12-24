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Türkiye, Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

Batman Valisi Hulusi Şahin 'İşitme engelli hastayla iletişim'i seçti

Batman Valisi Hulusi Şahin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İbrahim Toprak   | 24.12.2020
Batman Valisi Hulusi Şahin 'İşitme engelli hastayla iletişim'i seçti Fotoğraf: İbrahim Toprak / AA

Batman

AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Vali Şahin, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 kare için oy kullandı.

Şahin, haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", yaşam kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Kısıtlamalar sonrası ilk cuma", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın, "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Vali Şahin, AA muhabirlerinin her zamanki gibi çok çarpıcı ve etkileyici fotoğraflar çektiğini söyledi. Fotoğraflarda sanatsal yönün ağır bastığını ifade eden Şahin, oy vermede zorlandığını belirtti.

Oy verirken zorlu geçen 2020'ye atıfta bulunan fotoğrafları tercih ettiğini dile getiren Şahin, "2020 çok çarpıcı bir yıl. Hiçbirimiz hayatımızın hiçbir döneminde 2020'yi unutmayacağız. Çok zorlu geçti. AA'nın fotoğrafları da bu zorlu geçen 2020'nin fotoğraflarını iyi bir şekilde yansıtmış. İnşallah 2021, 2020'den daha iyi olacaktır." dedi.

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