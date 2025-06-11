Dolar
39.19
Euro
44.87
Altın
3,334.68
ETH/USDT
2,779.30
BTC/USDT
109,435.00
BIST 100
9,696.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Batman'da Robotik ve Teknoloji Festivali başladı

Batman'da 3 gün sürecek Robotik ve Teknoloji Festivali kapılarını açtı.

Şahin Seçen  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Batman'da Robotik ve Teknoloji Festivali başladı Fotoğraf: Şahin Seçen/AA

Batman

Kentte ilk kez düzenlenen Robotik ve Teknoloji Festivali, 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu'nda başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

112 okulun katılımıyla başlayan festivalde, 692 öğrencinin oluşturduğu 340 takım 3 gün boyunca yarışacak.

184 danışman öğretmenin görev aldığı festivalde, çizgi izleyen robotlar, mini sumo robotlar, RC model uçaklar, labirent çözen robotlar gibi 22 kategoride öğrenciler hünerlerini sergileyecek.

Batman Valisi Ekrem Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, TÜBİTAK bölge finallerinde 8 birinciliğin 7'sini Batman'ın aldığını söyledi.

Okulların festivalde projelerini sergileyeceğini kaydeden Canalp, şunları kaydetti:

"Yani okullarımız teknolojiyle iç içe ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanan projeleri hayata geçiriyor. Okullarımızda çok güzel fikirler, çok güzel projeler ortaya çıkmış durumda. Batman'da teknolojinin altyapısını ve eğitim imkanlarını geliştirmeye devam edeceğiz."

İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer de festivalin kentte büyük bir coşku ve heyecanla karşılandığını ifade etti.

Ciğer, öğrencilerin şenlik havasında yarışacağını aktardı.

Festivalde, dron ile havalanan açılış kurdelesi kesildi.

Festivale, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor
Sapanca Gölü kaçak yapılardan arındırılacak
Siirt'te 1,5 yaşındaki çocuğun 5. kattan otomobilin üzerine düşmesi kamerada
Muş'ta evlatlarına kavuşmak isteyen aileler DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü
Bakan Tekin: Birinci önceliğimiz, her vatandaşımızın temel hak ve hürriyetlerini güvence altına almak

Benzer haberler

Batman'da Robotik ve Teknoloji Festivali başladı

Batman'da Robotik ve Teknoloji Festivali başladı

Batman'da restorasyonu tamamlanan balıklı göl turizme açıldı

Tarihi Hasankeyf ilçesi bayramda 125 bini aşkın misafir ağırladı

Öğrenci ve öğretmenlerin geliştirdiği robot "AhiBot", ziyaretçilere rehberlik ediyor

Öğrenci ve öğretmenlerin geliştirdiği robot "AhiBot", ziyaretçilere rehberlik ediyor
Şehadetinin üzerinden 8 yıl geçen Aybüke öğretmen anılıyor

Şehadetinin üzerinden 8 yıl geçen Aybüke öğretmen anılıyor
Bayburtlu öğrencilerden görme engelliler için yapay zeka destekli robot köpek

Bayburtlu öğrencilerden görme engelliler için yapay zeka destekli robot köpek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet