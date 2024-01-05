Dolar
29.84
Euro
32.58
Altın
2,037.25
ETH/USDT
2,240.60
BTC/USDT
43,828.00
BIST 100
7,559.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

Bartın Valisi Arslan'ın "Yılın Kareleri"ndeki tercihi "Geriye bakmadan" oldu

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Selim Bostancı  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Bartın Valisi Arslan'ın "Yılın Kareleri"ndeki tercihi "Geriye bakmadan" oldu Fotoğraf: Selim Bostancı/AA

Bartın

Arslan, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.


Boğazda bir dev 

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Çevre-Yaşam"da Gerald Anderson'un "Çöpler arasında" fotoğraflarını oylayan Arslan, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini seçti.


Çöpler arasında

Arslan, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Arif Düdaverdi Yaman'ın "Geriye bakmadan", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğraflarına oy verdi.


Dünyanın sultanları 

Vali Arslan, oylamaya katılarak tercihte bulunduğunu belirterek, seçkide herkesi derinden üzen Kahramanmaraş merkezli depremler ile Gazze'deki insanlık dramına ilişkin fotoğrafların yanı sıra gururlandıran Cumhuriyet'in 100. yılı ve A Milli Kadın Voleybol takımının başarısına ilişkin fotoğrafların da yer aldığını söyledi.


Geriye bakmadan 

Arslan, "2024 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm dünya için huzur, barış ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum." dedi.


“Yanımda ol anne”

Vali Arslan, fotoğrafların çekiminde ve sunulmasında emeği geçen Anadolu Ajansı yönetimi ile çalışanlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 48 gündür aranıyor
Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: İş gücümüzü, yeşil ve dijital dönüşüm için hazırlayacağız
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından Fethi Sekin'in şehadetinin 7. yılına özel klip
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni görüntülere ulaşıldı

Benzer haberler

Bingöl Valisi Usta'nın tercihi "Türkiye Yüzyılı" oldu

Bingöl Valisi Usta'nın tercihi "Türkiye Yüzyılı" oldu

Bartın Valisi Arslan'ın "Yılın Kareleri"ndeki tercihi "Geriye bakmadan" oldu

Karabük Valisi Yavuz, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Düzce Valisi Aslan'ın oyu "Eksi'de operasyon"a

Düzce Valisi Aslan'ın oyu "Eksi'de operasyon"a
Deprem bölgesinde görev alan itfaiyeciler AA'nın "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı

Deprem bölgesinde görev alan itfaiyeciler AA'nın "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'nin oyu "Eksi'de operasyon"a

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'nin oyu "Eksi'de operasyon"a
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet