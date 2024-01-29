Azerbaycanlı trafik polislerinin, AA'nın "Yılın Kareleri"nde "Deprem: Umut" kategorisinde favorisi "Hayata Tutunan" oldu
Azerbaycanlı trafik polisleri, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Bakü
Bakü'de görevli trafik polisleri, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ve "Deprem: Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Seçimlerini ortak yapan trafik polisleri, "Haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın Bayraktar AKINCI TİHA'nın "Süper Ay" ile birlikte görüntülendiği "Dolunay ve AKINCI" ile Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi" başlıklı karelerine oy verdi.
Bakülü trafik polisleri, "Çevre-Yaşam" kategorisinde tercihlerini Sidar Can Eren'in "Yoldaş" ve Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda" isimli karelerinden yana kullandı.
"Spor" kategorisinde Filip Stevanovic'in "Koparırken" ve Alexander Manzyuk'un "Kızak köpekleri" başlıklı karelerine oy evren trafik polisleri, "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata Tutunan" fotoğrafını seçti.
Oylamaya katılan polisler Senan Adilzade, Elşad İsmayılov ve Tuncay Hacıyev, tüm fotoğraflardan etkilendiklerini belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.