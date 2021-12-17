Dolar
16.77
Euro
18.96
Altın
1,809.25
ETH/USDT
3,825.80
BTC/USDT
47,005.00
BIST 100
2,382.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Genel Kurulunda, 2022 yılı bütçesi üzerindeki son konuşmalar yapılacak ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi oylanacak.
logo
Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov, Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ruslan Rehimov   | 17.12.2021
Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov, Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Kerimov, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, 2021'e damga vuran olayları yansıtan fotoğrafları makamında inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

"Haber" kategorisinde Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı" fotoğrafını seçen Kerimov, "yaşam"da Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı" karesini oyladı.

Kerimov, "spor" kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Devre arası sohbeti" karesini seçti.

Tüm fotoğrafların beğeniyi hak ettiğini vurgulayan Kerimov, AA foto muhabirlerini tebrik etti.

Kerimov, AA muhabirlerinin dünyada yaşanan doğal afetleri, çatışmaları, toplumların yaşamlarını, sporcuların müsabakalardaki duygularını çok başarılı şekilde karelerine yansıttıklarını kaydetti.

"Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Kerimov, oy verdiği karelerin yılın galipleri arasında olmasını ümit ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aşı merkezlerinde 'hatırlatma dozu' yoğunluğu yaşanıyor
G7 sağlık bakanları, Omicron varyantı vakalarındaki artıştan 'derin endişe' duyuyor
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan'dan 'Omicron varyantı' uyarısı
Avrupa, 5-11 yaş aralığındaki çocukların Kovid-19'a karşı aşılanmasına hız veriyor
Avustralya'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Eskişehir Valisi Ayyıldız 'İstanbul ve Hilal'i seçti

Eskişehir Valisi Ayyıldız 'İstanbul ve Hilal'i seçti

Azerbaycan Kültür Bakanı Kerimov, Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Vakıf Katılım Genel Müdürü Göktaş'ın tercihi 'Harabeler arasında yaşam' oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı 'Yangından kaçış'ı seçti

Antalya Valisi Ersin Yazıcı 'Yangından kaçış'ı seçti
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ün tercihi 'Savaşın çocukları' oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'ün tercihi 'Savaşın çocukları' oldu
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan 'Baskın'ı seçti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan 'Baskın'ı seçti