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Kurumsal Haberler

Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı

Anadolu Ajansının temmuz ayı fotoğraf ve video haber oylaması başladı.

01.08.2022
Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı

Ankara

Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde temmuz ayının fotoğraf ve videolarını seçmek için oylamalar başladı.

Oylamada Türkiye'de haber kategorisindeki 10, Türkiye'de yaşam kategorisindeki 12, Türkiye'de spor kategorisindeki 8, dünyada haber kategorisinde 22, dünyada yaşam kategorisinde 26 ve dünyada spor kategorisinde 14 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 2 kategoride 12 video arasından "Ayın Videosu" seçilecek.

Oylamalar, "photovideorate.aa.com.tr" internet adresi üzerinden 7 Ağustos Pazar günü 17.00'ye kadar sürecek.

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