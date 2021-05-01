Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı
AA'nın nisan ayı fotoğraf ve video haber oylaması başladı.
Ankara
Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde nisan ayının fotoğraf ve videolarını seçmek için oylamalar başladı.
Oylamada haber kategorisinde 16, yaşam kategorisinde 33 ve spor kategorisinde 11 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 5 video arasından "Ayın Videosu" seçilecek.
Oylamalar, "photovideorate.aa.com.tr" internet adresi üzerinden 9 Mayıs 17.00'ye kadar sürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.