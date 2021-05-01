Euro
9.96
Dolar
8.29
BIST 100
1,397.82
Altın
1,769.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Kurumsal Haberler

Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı

AA'nın nisan ayı fotoğraf ve video haber oylaması başladı.

01.05.2021
Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı

Ankara

Anadolu Ajansı'nın web sitelerinden Türkçe ve İngilizce dillerinde nisan ayının fotoğraf ve videolarını seçmek için oylamalar başladı.

Oylamada haber kategorisinde 16, yaşam kategorisinde 33 ve spor kategorisinde 11 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 5 video arasından "Ayın Videosu" seçilecek.

Oylamalar, "photovideorate.aa.com.tr" internet adresi üzerinden 9 Mayıs 17.00'ye kadar sürecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 400 bini aştı
Fransa'da son 24 saatte 24 bin 299 Kovid-19 vakası görüldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Hindistan'da yargı, Kovid-19 eleştirileri nedeniyle internet ve sosyal medyanın kısıtlanamayacağına hükmetti
Fotoğraflarla dünya genelinde Kovid-19 salgını

Benzer haberler

Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı

Ayın fotoğrafları ve videosu oylaması başladı

Fransa'da bir kamu kuruluşu daha AA'yı hedef aldı

Ankara Şehir Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesi kapılarını AA'ya açtı