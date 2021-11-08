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Kurumsal Haberler

Ayın fotoğrafları ve videoları belli oldu

AA'nın ekim ayı fotoğraf ve video haber oylaması sonuçlandı.

08.11.2021
Ayın fotoğrafları ve videoları belli oldu

Oylamada Türkiye'de haber kategorisindeki 8, Türkiye'de yaşam kategorisindeki 14, Türkiye'de spor kategorisindeki 8, dünyada haber kategorisinde 8, dünyada yaşam kategorisinde 20 ve dünyada spor kategorisinde 5 fotoğraf arasından "Ayın Fotoğrafları", 2 kategoride 10 video arasından "Ayın Videosu" seçildi.

















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