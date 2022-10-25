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Kurumsal Haberler

Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliğinden AA'ya Çevre Editörlüğü dolayısıyla ödül

Anadolu Ajansı (AA), bu yıl hayata geçirdiği Çevre Hattı Editörlüğü ile Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) 2020-2021 Haber Ajansı Kalite Mükemmellik Ödülü'ne layık görüldü.

Haydar Şahin   | 25.10.2022
Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliğinden AA'ya Çevre Editörlüğü dolayısıyla ödül

Tahran

İran'ın başkenti Tahran‘da düzenlenen OANA Genel Kurulu ve üç günlük konferans sona erdi.

Güney Kore Yonhap Haber Ajansı Başkanı Hyeonjun Kim, ödülü AA Çevre Editörü Hale Aydoğmuş'a takdim etti.

AA Proje Yönetim Koordinatörü Oğuz Karakaş, programda yaptığı açıklamada, 2023 yılında düzenlenecek OANA Yönetim Kurulu Toplantısı'na AA'nın ev sahipliği yapacağını duyurdu.

IRNA, 2022-2025 dönemi için başkanlığı devraldı

Tahran'daki OANA Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucuna göre İran resmi haber ajansı IRNA'nın 2022-2025 dönem başkanlığı başlamış oldu.

Ayrıca, OANA üyelerinin oy çokluğuyla 2025 yılında yapılacak 19. Zirve'nin ev sahibi olarak Rusya'nın başkenti Moskova seçildi.

OANA nedir?

OANA 1961 yılında UNESCO'nun inisiyatifinde dünya nüfusunun üçte ikisinin yaşadığı Asya-Pasifik bölgesinde serbest ve doğrudan haber değişimini sağlamak için kuruldu. Birliğe 43 ülkenin haber ajansları üye. Birliğe üye ajanslar dünya gayri safi milli hasılasının yüzde 56, ticari cirosunun yaklaşık yüzde 50, deniz taşımacılığının yüzde 60'ından fazlası ve hava taşımacılığın ise yüzde 25'ini oluşturan bir coğrafyada faaliyet gösteriyor. Dünyada dolaşan toplam haber sirkülasyonunun yaklaşık üçte ikisi Birliğe üye ajanslar tarafından sağlanıyor.

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