Astronot Tuva Cihangir Atasever'in AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında favorisi "Ay ve Uydusu" oldu
Astronot Tuva Cihangir Atasever, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Ankara
Atasever, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın Gücü" fotoğrafına oy veren Atasever, "Gençler, insanlar bir araya gelmiş ve bir tankın üzerinde bisiklet tutuyor. Yıllar süren baskının ardından bir umut barındırdığı için ilginç ve güzel bir kare olmuş." dedi.
Atasever, "Haber" kategorisinde oyunu Yunus Türkyılmaz'ın çektiği "Ay ve Uydusu" isimli fotoğrafından yana kullanarak, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun içinde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın olduğunu dile getirdi.
Aracın fotoğrafta minik bir nokta gibi çıktığına dikkati çeken Atasever, "Arka tarafta Ay'ın olması da Türkiye'nin uzay misyonunun nereden geldiğini ve nereye gideceğini göstermesi bakımından önemli. Fotoğrafın yakalanması teknik anlamda da oldukça zor." diye konuştu.
Atasever, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Otlar Arasında", "Günlük Hayat" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Dostlarla Yolculuk", "Spor" kategorisinde ise Halil Sağırkaya'nın "Abluka" ve Piero Cruciatti'nin "Yansıma" fotoğraflarını oyladı.
AA muhabirleri dünyanın dört bir yanında
AA'nın Yılın Kareleri oylamasına geçen yıl ilk kez katıldığını hatırlatan Atasever, şunları kaydetti:
"AA'nın birbirinden yetenekli foto muhabirlerinin Kuzey Kutbu'ndan Güney Amerika'ya, Suriye'den Gazze'ye dünyanın dört bir tarafından izlenimlerini aktardıkları kareleri yine çok güzel oyladığımız, keyifli bir vakit geçirdik. AA personelinin 2024 yılındaki emeklerine sağlık. Ben bu vesileyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutluyorum. AA çalışanları hem kompozisyon anlamında başarılı hem de içinde derin manalar taşıyan fotoğraflar yakalamış. Bu yıl oylamanın Roketsan katkılarıyla yapılması da benim için ayrıca anlamlı. Çünkü ben astronotluk sürecine girmeden önce son çalıştığım firmaydı. Bu sebeple Roketsan ismini görmek beni mutlu etti."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.