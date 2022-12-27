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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

Antalya Valisi Yazıcı'nın oyu "Şükür secdesi" fotoğrafına

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hatice Özdemir Tosun   | 27.12.2022
Antalya Valisi Yazıcı'nın oyu "Şükür secdesi" fotoğrafına Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Antalya

Oylama hakkında AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'dan bilgi alan Yazıcı, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği haber, çevre-yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.


Şükür secdesi

Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafına oy veren Yazıcı, Türkiye'nin yıllardır özlemini duyduğu yerli otomobil hedefini bu yıl gerçekleştirdiğini belirtti. Yıllar önce başlatılan projenin bir türlü başarıya ulaşamadığını aktaran Yazıcı, "2023 yılında caddelerimizde, sokaklarımızda, yollarımızda, bölünmüş yollarımızda bol miktarda TOGG'u, yani bize ait aracı göreceğiz. Dünya standartlarının üstünde, kategorisinde en iyi olan araçlardan biri olarak hayatımıza girdi." dedi.


TOGG’un ilk yolculuğu

Çevre-yaşam kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Havadan müdahale" başlıklı karesini oylayan Yazıcı, Antalya'nın geçen yıl Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınını yaşadığını anımsatarak, bu hassasiyetten dolayı orman yangını ile ilgili fotoğrafı seçtiğini söyledi. Yazıcı, Muğla'da çekilmiş karenin yangına hem yerden hem havadan müdahale edildiğini gösterdiğini kaydetti.


Havadan müdahale

Spor kategorisinde de Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Şükür secdesi" başlıklı fotoğrafını seçen Yazıcı, özellikle Fas'ın Dünya Kupası'nda sergilediği başarısının herkesi gururlandırdığını belirtti.

Bir Afrika ülkesinin üst düzey futbolu ile kendisini sevdirdiğini ifade eden Yazıcı, "Daha önce sömürgesi olduğu ülkelere karşı sergilediği mücadele ve bir Afrika ülkesinin geldiği nokta hepimizi duygulandırdı. Şahsen ben çok mutlu oldum. Dolayısıyla onların sevinme fotoğrafını seçtim." diye konuştu.

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