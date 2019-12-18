Mansur Yavaş'ın tercihi 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar' oldu

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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2019

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın tercihi 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar' oldu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ömer Olcay   | 18.12.2019
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın tercihi 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar' oldu Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde çektiği fotoğraflar için oy kullandı.

Yavaş, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde çektiği ve yaz sezonunda hazırlanan kurutmalıkları anlatan "Kırmızı sezon", spor alanında ise Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA foto muhabirlerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Yavaş, "Her fotoğraf aslında bir sanattır. Zor şartlar altında habercilik yaparken, böyle güzel fotoğrafların çıkması sanatı çok anlamlı kılıyor. Ben de bunların içerisinden üç tanesini seçtim. Bu fotoğrafları çeken muhabir arkadaşları tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı oylama, "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

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