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Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümü Brüksel'de kutlandı

Anadolu Ajansının (AA) 105'inci kuruluş yıl dönümü, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Haberleri Müdürlüğünün merkez ofisinde kutlandı.

08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümü Brüksel'de kutlandı

Brüksel
Karagöz, Avrupa Haber Ajansları Birliğinin (EANA) Avrupa Parlamentosunda (AP) düzenlediği toplantıya katılımının ardından AA'nın Brüksel ofisini ziyaret etti.

Karagöz ve Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Müdürü Bilgehan Öztürk, AA Brüksel ofisinde Avrupa Haberleri Müdürü Nazlı Yüzbaşıoğlu ve AA muhabirleriyle bir araya geldi.

AA'nın haftalık değerlendirme toplantısına bağlanan Karagöz, ardından 105'inci yıl için hazırlanan pastayı kesti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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