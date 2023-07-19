Anadolu Ajansına Yılın En İyi Haber Ajansı ödülü
Anadolu Ajansı, Türkiye Avrupa İş Dünyası Ödülleri gecesinde "Yılın En İyi Haber Ajansı" ödülüne layık görüldü.
İstanbul
Şişli'de bir otelde düzenlenen törende, ödülü Anadolu Ajansı adına Görüntülü Haberler Editör Yardımcısı Vekili Mehmet Ali Şitilbay aldı.
Şitilbay, ödül için teşekkür ederek Anadolu Ajansı olarak üretmeye ve ilerlemeye katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.