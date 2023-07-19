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Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansına Yılın En İyi Haber Ajansı ödülü

Anadolu Ajansı, Türkiye Avrupa İş Dünyası Ödülleri gecesinde "Yılın En İyi Haber Ajansı" ödülüne layık görüldü.

Furkan Gençoğlu  | 19.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Anadolu Ajansına Yılın En İyi Haber Ajansı ödülü Fotoğraf: Cem Tekkeşinoğlu/AA

İstanbul

Şişli'de bir otelde düzenlenen törende, ödülü Anadolu Ajansı adına Görüntülü Haberler Editör Yardımcısı Vekili Mehmet Ali Şitilbay aldı.

Şitilbay, ödül için teşekkür ederek Anadolu Ajansı olarak üretmeye ve ilerlemeye katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

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