Dolar
30.56
Euro
32.82
Altın
2,035.19
ETH/USDT
2,344.70
BTC/USDT
43,194.00
BIST 100
8,869.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansı ve Amazon'dan yapay zeka için ortak çalıştay

Anadolu Ajansı (AA) ve Amazon AWS Dijital İnovasyon Merkezi işbirliğiyle yapay zeka teknolojilerinin medya sektöründeki uygulamalarını incelemek üzere düzenlenen çalıştay başladı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Anadolu Ajansı ve Amazon'dan yapay zeka için ortak çalıştay

Ankara

Bu kapsamda, AA haber ve idari birimlerinden oluşan ortak bir çalışma grubu oluşturuldu. AWS uzmanları ve AA yapay zeka ekibi, AAtölye'deki çalıştayda, medya sektörü özelinde çeşitli ihtiyaçları ele alacak.

Yarın sona erecek çalıştayda, belirlenen ihtiyaçlarla ilgili de yapay zeka temelli çözüm önerilerinin sunulması hedefleniyor.

AA Teknoloji ve İnovasyon Direktörü Yakup Şıvka, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, yerli ve yabancı birden fazla yapay zeka firmasıyla medya teknolojileri alanında çözüm üretmek üzere çalıştıklarını belirtti.

AA'nın iş süreçlerindeki insan emeği gerektiren bazı işlerinin, yapay zeka ve yazılımlarla yapılmasını amaçladıklarını söyleyen Şıvka, bu sayede hem zaman hem de insan emeğinden tasarruf sağlanacağını ifade etti.

Şıvka, nihai amaçlarının ise medya teknolojileri alanında bir yapay zeka ürününü hayata geçirerek, bunun hem AA hem de sektör tarafından kullanılmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 80'inci gününde
Bakan Ersoy, Malatya'da geçici iş yerlerindeki esnafı ziyaret etti
İzmir'de bindiği taksinin şoförünü öldüren zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
İstanbul'da adliye çalışanları, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
Kars-Ardahan kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Benzer haberler

Anadolu Ajansı ve Amazon'dan yapay zeka için ortak çalıştay

Anadolu Ajansı ve Amazon'dan yapay zeka için ortak çalıştay

ChatGPT'nin yeni özelliğiyle dil öğrenimi kolaylaşıyor

AA ekibi, İsrail ordusunun Gazze’de çekildiği bölgelerde bıraktığı korkunç yıkımı görüntüledi

Apple, Amazon ve Meta'nın gelirleri yükseldi

Apple, Amazon ve Meta'nın gelirleri yükseldi
Amazon yapay zeka alışveriş asistanı Rufus'u piyasaya sürdü

Amazon yapay zeka alışveriş asistanı Rufus'u piyasaya sürdü
Yapay zeka çalışmalarına 21 yılda 14,3 milyar lira destek sağlandı

Yapay zeka çalışmalarına 21 yılda 14,3 milyar lira destek sağlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet