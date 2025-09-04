Dolar
Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansı Spor Kulübünün satranç turnuvası sona erdi

Anadolu Ajansı Spor Kulübünün (AASK) İstanbul'daki satranç turnuvası sona erdi.

Hüseyin Eroğul  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Anadolu Ajansı Spor Kulübünün satranç turnuvası sona erdi

İstanbul

Anadolu Ajansının Ümraniye'deki yerleşkesinde ilk kez gerçekleştirilen turnuvaya 12 oyuncu katıldı. 

Türkiye Satranç Federasyonu hakemlerinden Aras Tarpinyan'ın idare ettiği turnuvanın sonunda dereceye giren isimler belli oldu. 

İsviçre sistemiyle 5 tur oynanan müsabakalar neticesinde ilk üç sırayı global haberler direktörlüğünde görev yapan isimler aldı. 

Turnuvayı Namık Yıldızalkan birinci tamamlarken, İbrahim Sipahi ikinci, Muhammed Abdullah Azzam ise üçüncü oldu. 

Turnuvanın sona ermesinin ardından gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren isimlere madalyalarını Anadolu Ajansı İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ve Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) Başkan Yardımcısı Oğuz Enis Peru verdi. 

Peru, madalya töreninde yaptığı konuşmada, AASK'nin satranç alanında bundan sonra da faaliyetlerde bulunacağını belirterek, "Federasyonla görüşmeler yapmıştık. AASK de bundan sonra satranç alanında bazı faaliyetlerde bulunacak. İlk organizasyonumuz bu oldu. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Birincimizi özellikle tebrik ediyorum. Bugün yarışmamızın İstanbul ayağını tamamlamış olduk. Ankara ayağını da en kısa zamanda bitiririz. İstanbul-Ankara kapışması yaparız diye düşünüyorum. Bu diğer organizasyonlara göre daha kolay olur." ifadelerini kullandı.

Multimedya haberleri müdürlüğünde yardımcı muhabir olarak görev yapan Batuhan Parin, iş arkadaşlarıyla rekabet halinde olmanın kendisi için heyecan verici olduğunu aktararak, "Eğlenceli bir etkinlik. Kendi aramızda biraz rekabet olması her zaman güzel bir his tabii ki." diye konuştu.

İngilizce dijital haberler bölümünde görev yapan Elif Tuğtekin ise "İş stresinden uzaklaşıp diğer ekip arkadaşlarımızla sosyalleşmek gerçekten çok keyifliydi. Umarım böyle devam eder ve yıllık olarak tekrarladığımız bir turnuva haline gelir. Gerçekten çok keyifliydi. Rekabeti arttıran, aynı zamanda eğlendiren bir aktiviteydi." değerlendirmesinde bulundu.

