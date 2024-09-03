Anadolu Ajansı fotoğrafları "Visa Pour L'Image" festivalinde gösterildi
Anadolu Ajansının (AA) Kıdemli Foto Muhabiri Şebnem Coşkun'un kutuplarda çektiği fotoğraflar, Fransa'da düzenlenen "Visa Pour L'Image" festivalinde gösterildi.
Ankara
Fransa'nın Perpignan ile ilgili bu yıl 36'ncı Avrupa'nın prestijli haber fotoğrafı festivali "Visa Pour L'Image" da Ukrayna Savaşı, 7 Ekim saldırıları sonrasında Gazze'deki savaş, Haiti'deki kaos, İran'da kadınlar, 2024 Paris Olimpiyatları ve iklim iklimlendirme gibi havalandırma fotoğraf gösterimi yapıldı.
Festival kapsamında Campo Santo Manastırı'nda iklim değişikliği yönetimi altında yapılan fotoğraflar arasında, AA Foto Muhabiri Coşkun'un kutup seferlerinde çektiği "Kutup Ayılarının Eriyen Dünyası" başlıklı fotoğraf dosyası da yer aldı.
Gösterimlerin takdiminde, Arktik'in bu yıl dünyanın geri kalanına kıyasla 4 kat daha hızlı ısındığı ve ağustoslarda yerlerde 20,3 derece ile rekor artış yaşandığı hatırlatılarak, Coşkun'un Türkiye'nin Antarktika ve Arktik'te bilim seferlerinin yapıldığı belirtildi.
Coşkun'un Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordineunda düzenlenen seferlerde, Antartika ve Arktik bölgesindeki buzulların bu yıl ikinci en düşük sıcaklıklara ulaştığının gözlemlendiği aktarıldı.
Küresel ısınmanın sonuçlarının dünyanın geri kalanına kıyasla çok daha yoğun tıslandığı kutuplarda Coşkun'un gelişmesinin önemine dikkat çekildi.
Yılın olayıyla ilgili ön gösterimde ise Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali Jadallah ve Piero Cruciatti'nin kareleri yer aldı.
AA Kıdemli Foto Muhabiri Coşkun'un kutuplarda çektiği fotoğrafların gösterileri hak ettiği festival kapsamında ayrıca, kentin ünlü mekanlarında 25 fotoğraf sergisi açıldı.
Fotoğraf sergileri, şehrin önde gelen tarihi ve turistik yerleri Couvent des Minimes, Dominicains Kilisesi, Caserne Gallieni, Ancienne Universite, Maison de Catalanite, Hotel Pams, Casa Xanxo, Tiers-Ordre Şapeli, Palais des Corts, Maison du Festival, Palais des Congres ve Campo Santo Manastırında sanatseverlerle buluştu.
Birçok kez Türkiye'nin Antarktika ve Arktik bölgesindeki merkezi bilim kampanyalarını organize ederek, kutuplarda benzersiz kareler yakalayan Coşkun, bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsünün koordineunda dördüncüsü düzenlenen Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde ve sekizincisi Ulusal kutlama Antarktika Bilim Seferi'nde yer aldı.
Coşkun, çok sayıda ödüle imza attı
Anadolu Ajansı, dünyanın en büyük haber ajansları ile fotoğrafçılık alanında da rekabet eder hale gelirken foto muhabirlerinin yakaladıkları kareler, dünya basınında geniş yer buluyor ve bir dizi ödülüne layık görülüyor.
Anadolu Ajansı'nın başarılı fotoğraf muhabirlerinden Coşkun, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen MedFoto-Uluslararası Akdeniz Fotoğraf Yarışması'nda iki ödüle layık görüldü.
Coşkun'un "Yavru Deniz Kaplumbağalarının Kara Ölümü" isimli, 2021'de Suriye açıklarında meydana gelen petrol sızıntısı sonrasında Hatay sahillerinde denizde toparlanmayı yansıttığı fotoğraf yarışmasının büyük madalyaya layık görüldüğü görüldü.
Ayrıca Coşkun, aynı yarışmada "Dünyanın Çöpü Akdeniz'de" isimli fotoğrafıyla "Koruma ve İklim Değişikliği" ödülünü de kazandı.
Dünyanın önemli basın fotoğrafları yarışmalarından Yılın Resimleri International'ın (POY) Asya kıtası dalı olan POY Asia'da Coşkun'un "Gezgin Kuş Paçalı" isimli fotoğraf serisi ise "Günlük Hayattan Resimli Hikaye" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
AA'nın yapımcılığını üstlendiği ve Coşkun'un yönettiği "Kutup Ayılarının Eriyen Dünyası" adlı belgeselde Toronto Bağımsız Kısa Film Yarışması'nda "En İyi Bağımsız Kısa Film" kategorisinde ödül aldı.
Belgesel, ayrıca Miami Kadın Film Festivali'nde "En İyi Kısa Belgesel" ödülüne layık görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.