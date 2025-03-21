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Kurumsal Haberler

Anadolu Ajansı, "Çok İyi Çalışan Deneyimi Sertifikası"nın sahibi oldu

Anadolu Ajansı (AA), Happy Place to Work şirketi tarafından "Çok İyi Çalışan Deneyimi Sertifikası"nı almaya değer görüldü.

21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Anadolu Ajansı, "Çok İyi Çalışan Deneyimi Sertifikası"nın sahibi oldu

İstanbul

AA, çalışan deneyimini değerlendirmek ve işyeri mutluluğunu ölçmek amacıyla 23 ülkede faaliyet gösteren ve 16 ülkede aktif temsilciliği bulunan Happy Place to Work şirketinin yürüttüğü Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri Araştırması'na katıldı.

21.03.2025

Araştırma kapsamında kurum içerisinde çalışan deneyimi anketi, 3-13 Şubat arasında gerçekleştirildi. 

Anadolu Ajansı, bu başarılı sonuçla "Çok İyi Çalışan Deneyimi Sertifikası" almaya hak kazandı ve 1 Mayıs'ta yayınlanacak olan "Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri" listesine aday oldu.

"Ödülü alan bizim ilk medya kuruluşumuzsunuz"

Anadolu Ajansı İstanbul Ofisi'nde düzenlenen törende, Happy Place to Work MENA Bölge Müdürü Prof. Dr. Türker Baş, sertifikayı AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e takdim etti.

AA'da çok genç bir ekip ve çok ciddi bir enerji olduğuna işaret eden Baş, "Ödülü alan bizim ilk medya kuruluşumuzsunuz. Bu açıdan da sizleri gönülden kutluyorum. Burada çok ciddi bir altyapı kurulduğunu da gösteriyor. Yalnız sonuç değil, o sonucu destekleyen insan kaynakları sistemlerinin de çok iyi kurgulandığını gösteriyor. Bundan dolayı sizi kutluyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Herkesin sahipleneceği bir Anadolu Ajansı oluşturmak istiyoruz"

Serdar Karagöz ise her başarının takdir edildiğinde kıymetli ve kalıcı olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansının başarılarıyla ve marka değeriyle herkes tarafından sahiplenilen bir kurum olmasını arzuladıklarını vurgulayan Karagöz, "Anadolu Ajansı, 105 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulmuş ve bu ülkenin içinde yaşayan herkese ait bir kurum. O yüzden herkesin sahipleneceği bir Anadolu Ajansı oluşturmak istiyoruz. O hedefe de ulaştığımız zaman bundan daha büyük bir ödül olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

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