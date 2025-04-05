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Kurumsal Haberler

Amasya Valisi Bakan: AA Türkiye'nin uluslararası platformlarda sesini duyurmasında önemli rol üstleniyor

Amasya Valisi Önder Bakan, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cihan Okur  | 05.04.2025 - Güncelleme : 05.04.2025
Amasya Valisi Bakan: AA Türkiye'nin uluslararası platformlarda sesini duyurmasında önemli rol üstleniyor

Amasya

Bakan, mesajında, Anadolu Ajansının, Türkiye'nin uluslararası platformlarda sesini duyurmasında önemli rol üstlendiğini vurguladı.

AA'nın kurulduğu 1920 yılından bu yana ülkenin en güvenilir haber kaynaklarından birisi olduğunu belirten Bakan, şunları kaydetti:

"Doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla milletimizin haber alma hakkını gözeten Anadolu Ajansı; milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine katkı sunmuş, kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesinde önemli görev üstlenmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalarda bulunan Anadolu Ajansı, gelişen teknolojiye de uyum sağlayarak, vatandaşlarımıza hızlı ve güvenilir şekilde ulaştırdığı haberlerle yüksek sorumluluk bilinciyle çalışmaktadır.

Milli Mücadele döneminde, milletimizin sesini tüm dünyaya duyurmak için kurulan ve bugüne kadar basın etik ilkeleriyle çalışmalarını özveriyle sürdüren Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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