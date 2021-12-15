AK Parti'li Çam'ın tercihi 'Şampiyon Mete Gazoz' oldu
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği " fotoğrafları inceleyen AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, "Şampiyon Mete Gazoz", "Dolunayın güzelliği", " ve "Ciğerlerimiz yandı" başlıklı fotoğraflara oy verdi.
TBMM
AK Parti Ankara Milletvekili ve MKYK Üyesi Lütfiye Selva Çam, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen Çam, "spor" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz", "yaşam" kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği", "haber" kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Şampiyon Mete Gazoz
Çam, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un fotoğrafını seçme nedenini, "Çok büyük bir başarıydı. Türkiye'ye de mal olduğu için Mete'den yana kullanacağım oyumu." diyerek açıkladı.
Dolunayın güzelliği
Bir Ankaralı olarak tartışmasız bir şekilde "Dolunayın güzelliği" başlıklı fotoğrafı seçeceğini söyleyen Çam, dolunayın Ankara Kalesi ile güzel bir görüntü oluşturduğu fotoğrafı çeken Doğukan Keskinkılıç için "Ellerine sağlık" dedi.
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