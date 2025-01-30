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Kurumsal Haberler, Yılın Kareleri 2024

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Esra Ağaçyetiştiren  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, "Yılın Kareleri" oylamasında tercihlerini yaptı Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan/AA

Ankara

İleri, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Ömer İleri, "Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" karelerini tercih etti.

İleri, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" karesine oy verdi.

İleri, "Günlük Hayat" kategorisinde Elif Öztürk'ün "100 yıl sonra" fotoğrafını seçti. 

İleri, "Spor" kategorisinde ise tercihini Hakan Akgün'ün "Kartallar" adlı karesinden yana kullandı.

Milletler, özgürleşerek milli iradesini ortaya koyunca ortam aydınlanıyor

Oylama sonrasında AA muhabirine değerlendirmede bulunan İleri, sürece kendilerini de dahil eden Anadolu Ajansına teşekkür etti.

İleri, fotoğrafların sabit karelerle hayata dair birçok olguyu çağrıştırdığına işaret ederek, fotoğraflara bakarken nesnel olarak ihtivasının ötesinde, ne çağrıştırdığının da önemli olduğunu belirtti.

"Haber" kategorisindeki "Her yer Filistin" adlı fotoğrafa değinen Ömer İleri, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yılın şüphesiz bizi en çok üzen, bir taraftan da zihni olarak yoran süreçlerinden biri, epeyce bir süredir devam eden bir soykırımın, maalesef bütün acımasızlığıyla devam ediyor olmasıydı. Bu süreçte bizler bir taraftan oradaki kardeşlerimiz için üzüldük, diğer taraftan da Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu daha adil bir dünya söyleminin, hakikaten ne kadar büyük gereklilik olduğunu şu içinde bulunduğumuz dönemde tekrar tekrar hissettik."

"Özgür Suriye" kategorisindeki "Geri dönüş" karesinin, içinde önemli bir sembolizm barındırdığını, karanlıklar içerisinde kalan insanların araç farlarıyla aydınlandığını dile getiren İleri, "Milletler ve toplumlar özgürleşebildikleri ve milli iradesini ortaya koyduğu zaman ortam aydınlanıyor." ifadesini kullandı.

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