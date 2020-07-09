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Kurumsal Haberler

Adana Valisi Süleyman Elban AA Adana Bölge Müdürü Firik'i kabul etti

Adana Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i kabul etti.

Eren Bozkurt   | 09.07.2020
Adana Valisi Süleyman Elban AA Adana Bölge Müdürü Firik'i kabul etti

Adana

Adana Valisi Süleyman Elban, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i kabul etti.

Vali Elban, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini anlatan Elban, "Anadolu Ajansı 100 yıldır doğru haber için çalışan kurumumuz. Doğru haberciliği öncelik edinen Anadolu Ajansı, yaptığı 13 dilde yayınla bunu tüm dünyaya da duyuruyor. Her zaman birlikte çalışmaktan gurur duyduğumuz Anadolu Ajansı ile bundan sonra da aynı şekilde, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Bölge Müdürü Firik de AA'nın çalışmaları hakkında Vali Elban'a bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Firik, Vali Elban'a AA'nın deneyimli foto muhabirlerinin dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sessizliğe bürünen mekanlardan çektiği karelerin yer aldığı "Karantina/Lockdown" adlı fotoğraf albümünü hediye etti, albüme ilişkin bilgi sundu.

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