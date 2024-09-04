ABNA-SE Konferansı'nda yapay zekanın medyanın bakış açısına etkisi masaya yatırıldı
"Yapay Zeka ve Medya İlişkisine Yön Vermek" temasıyla düzenlenen 32. Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa (ABNA-SE) Konferansı'nda "Yapay Zekanın Medyanın Bakış Açısını Şekillendirmedeki Rolü" başlıklı panel düzenlendi.
İstanbul
Anadolu Ajansının (AA) ev sahipliğinde düzenlenen, moderatörlüğünü AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan'ın yaptığı panelde, Yunanistan Haber Ajansı (AMNA) Genel Müdürü Aimilios Perdikaris, Bulgaristan Haber Ajansı (BTA) Genel Müdürü Kiril Valchev ve İtalyan Haber Ajansı ANSA'dan Rodolfo Cardarelli konuştu.
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AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Özhan, ChatGPT'den faydalanarak yönettiği panelde, önemli faydalar sunan yapay zekanın, bunun yanında özellikle etik, ön yargı ve gazeteciliğin dürüstlüğü konularında zorluklar da ortaya çıkardığını ve bu konuların ele alınacağını kaydetti.
"Yapay zeka kaynakları doğrulamamıza değil, işimizi daha iyi yapmamıza yardımcı oluyor"
AMNA Genel Müdürü Perdikaris, yapay zekanın getirdiği zorluklara ilişkin, "Gazetecilerin bilgisayarlarda yazmaya başlayıp yazı makinelerini bir kenara bırakmalarına benzer bir zorluk olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla zorluğumuz var. Çözmemiz gereken etik sorunlar var, daha ilerlememiz gerekiyor. Bence en önemli şey, yapay zeka işe yarasa dünyamıza yardımcı olsa ve dünyamızı daha iyi hale getirse bile medya profesyonelleri faktörünün çok önemli olduğudur." dedi.
Yapay zekanın medyada insanın yerini alacağı düşüncesinin bir yanılgı olduğunu dile getiren Perdikaris, her zaman çıktının kontrol edilmesi gerektiğine dikkati çekti.
Perdikaris, "Yapay zeka kaynakları doğrulamamıza değil, gerçekleri doğrulamamıza değil, işimizi daha iyi yapmamıza yardımcı oluyor." diye konuştu.
"İnsanlar olmadan yapay zeka bir hiçtir"
Bulgaristan Haber Ajansı (BTA) Genel Müdürü Valchev de "İnsanlar olmadan yapay zeka bir hiçtir. Bu yüzden ilk görevimiz kendi malzemelerimizi geliştirmek, yapay zekayı nasıl kullanacağımızı öğrenmek." ifadelerini kullandı.
Yapay zekanın sosyal ağlarda ve diğer platformlarda daha fazla varlık göstermek için faydalı olabileceğini dile getiren Valchev, farklı sosyal medya platformlarında daha iyi sunumların nasıl yapılacağına ilişkin bir yapay zeka modeli geliştirilebileceğini kaydetti.
Valchev, yapay zekanın halihazırdaki yetersizliğine tercüme konusunu örnek göstererek, "Yapay zeka yeterli değil çünkü aptalca şeyler yayımlamak mümkün. Bu yüzden editörlerin olması çok önemli." dedi.
"Yapay zekanın editörlerin yerini alacağını düşünmüyorum"
İtalyan haber ajansı ANSA'dan Cardarelli ise etiğin anahtar kelimelerden biri olduğuna işaret etti.
"Yapay zekanın editörlerin yerini alacağını düşünmüyorum ancak şirketin yerini alabilir, risk de bu." diyen Cardarelli, sosyal medyanın gelişimi ve yapay zekanın ortaya çıkışıyla birlikte geleneksel medyada kalitenin azaldığını vurguladı.
Cardarelli, kalitenin artırılması gerektiğini, yapay zekanın bir araç olarak dönüşümü zorunlu hale getirdiğini ve artık farklı işlerin ortaya çıkacağını ifade ederek yapay zekayı hangi alanlarda kullandıklarını anlattı.
Cardarelli, haber ajanslarının güvenilirliğinin önem taşıdığını, ANSA'nın yapay zekanın kullanımına ilişkin bir sınır koyduğunu ve kontrolden geçmeden hiçbir bilginin yayımlanamayacağını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.