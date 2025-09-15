Dolar
Kurumsal Haberler

AA'nın savaş muhabirliği eğitiminde "suda hayatta kalma" dersi verildi

Anadolu Ajansı (AA), Polis Akademisi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığınca düzenlenen "27. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi" kapsamında kursiyerlere suda hayatta kalma dersi verildi.

Semih Erdoğdu  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
AA'nın savaş muhabirliği eğitiminde "suda hayatta kalma" dersi verildi Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

AA'dan 10, Suriye, Irak, Lübnan, Cezayir, Filistin ve Libya olmak üzere 6 farklı ülkeden 14 yabancı gazetecinin yer aldığı eğitimlerde savaş, yangın, sel ve deprem gibi afetlerde görev yapan ve mesai kavramı olmadan haber peşinde koşan gazetecilerin zor şartlarda nasıl davranmaları gerektiğine yönelik bilgiler hem teorik hem de pratik uygulamalarla anlatılıyor.

Savaş muhabirliği eğitiminin ilk 7 gününde kursiyerlere alanında uzmanlar tarafından, "olağanüstü hallerde beslenme ve hijyen", "savaş psikolojisi", "savaş foto muhabirliği" ve "dezenformasyondan korunma" gibi teorik dersler verildi.

Ardından "araç güvenliği ve ileri sürüş teknikleri" ile "yakın savunma" gibi konularda uygulamalı eğitimler yapıldı.

Kesikköprü Barajı'nda hayatta kalma dersi

Eğitimin altıncı gününde kursiyerler, Kesikköprü Barajı'nda suda hayatta kalma dersi aldı.

Teorik bilgilendirmenin ardından kursiyerler, baraj gölüne girerek görev sırasında suya düştüklerinde nasıl kurtulacaklarına dair pratik yaptı.

Özellikle kış aylarında suya düşme sonucu oluşabilecek hipotermi tehlikesine karşı detaylı bilgi verilen kursiyerler için eğitim süresince ambulans ve kurbağa adamlar da hazır bulunduruldu.

"Çok güzel ve başarılı bir eğitim oldu"

Savaş muhabirliği eğitmenlerinden, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı Deniz Limanları Şube Müdürlüğünde gemi adamı olarak görevli Komiser Özkan Sukas, savaş muhabiri kursiyerlerinin, suda mahsur kalındığında, zorlu şartlarda yaşayabilecekleri durumlara karşı eğitildiklerini söyledi.

Eğitimde suda grup halinde veya bireysel olarak nasıl hareket edilmesi gerektiğini gösterdiklerini anlatan Sukas, şunları kaydetti:

"Uluslararası sularda bütün ekipmanları, yardımcı ekipmanları tanıtarak anlattık. Bizimde envanterimizde, teşkilatımızda kullandığımız hemen her türlü materyalin eğitimini de vermiş olduk suyla ilgili. Can yelekleri, can simitleri, uzaktan kumandalı can simidini tanıttık, rafting botlarıyla bütünüyle komplike bir eğitim verdik hatta arkadaşları belirli bir mesafeye götürüp oradan ekip halinde karaya gelmelerini ve o ekip ruhunu da sağlamalarını istedik. Çok güzel ve başarılı bir eğitim oldu."

"Suda dayanıklılığımızı artırmak ve test etmek için bekledik"

Kursiyerlerden AA'nın Kudüs'te görevli başmuhabiri Enes Canlı da eğitimin çok faydalı olduğunu, suda hayatta kalmak için ilgili teknikleri, hipotermiden korunmayı ve ekip halinde hareket etmeyi öğrendiklerini söyledi.


Kursiyerlerden AA'nın İstanbul'da görevli foto muhabiri Cem Tekkeşinoğlu da suda uzun süre kaldıklarını ve ekip arkadaşlarıyla birbirlerine kenetlenerek sırtüstü yüzdüklerini dile getirdi.

Suda kalma eğitimi sırasında zorlandıklarını belirten Tekkeşinoğlu, "Zorlananlar oldu, tekne ile bize dalga yaptılar. O an bekledik, dinlendik ama 21 dakikada bitirdik. Sonrasında komiserlerimiz eşliğinde suda dayanıklılığımızı artırmak ve test etmek için bekledik, sağlam bir şekilde çıktık." diye konuştu.

