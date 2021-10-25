Dolar
9.55
Euro
11.10
Altın
1,808.50
ETH/USDT
4,210.40
BTC/USDT
63,530.00
BIST 100
1,492.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kurumsal Haberler

AA'nın kurum içi 'FPV drone' eğitimi başladı

Anadolu Ajansının (AA) drone teknolojisini en üst seviyede kullanmak amacıyla kendi personeline yönelik düzenlediği "FPV (First Person View) drone" pilotluğu eğitimi başladı.

Sergen Sezgin   | 25.10.2021
AA'nın kurum içi 'FPV drone' eğitimi başladı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Ankara

AA Haber Akademisi koordinasyonunda, MES Havacılık eğitmenleri Gürhan Ünses ve Emin Özüak tarafından Etimesgut ilçesinin Yapracık mevkisinde kurum personeline eğitimler veriliyor.

Teorik eğitimin yanı sıra ileri sürüşle ilgili konusunda uzman eğitmenler de teknik konularda bilgilendirme yapıyor.

Hareket kabiliyeti ve el koordinasyonu yönünden kullanımı daha zor olan FPV'ler, özellikle görüntülere aksiyon ve heyecan katmak için kullanılıyor.

AA personeli, 3 günlük eğitimin ardından uzun süreli simülasyon programına tabi tutulacak.

Programı başarıyla tamamlayan personele Haber Akademisi tarafından başarı belgesi verilecek ve bu kişiler aktif pilot olmaya hak kazanacak.

FPV drone ile çekilen farklı konulardaki görüntüler de yurt içindeki ve yurt dışındaki AA abonelerine servis edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısının 5-11 yaş grubuna uygulanması kasımda başlayabilir
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 735 bin 941’e çıktı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kovid-19 önlemlerinin sıkılaştırılması kararı aldı
Kaymakam, aşılama oranının artması için sağlık ekipleriyle kapı kapı dolaşıyor
Çin’de Delta varyantı taşıyan yerel Kovid-19 vakalarının yayılması endişe yaratıyor

Benzer haberler

AA'nın kurum içi 'FPV drone' eğitimi başladı

AA'nın kurum içi 'FPV drone' eğitimi başladı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar'dan Mansur Yavaş'a "araç" tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erbakan’ın uğruna ömrünü adadığı ideallerinin önemli bir kısmını gerçeğe dönüştürdük

Kanser hastalarını tedavi ettiği ameliyat masasına bu kez kendisi yattı

Kanser hastalarını tedavi ettiği ameliyat masasına bu kez kendisi yattı
FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Traktör kullanan 74 yaşındaki kadın bağ bahçe işlerini kendi yapıyor

Traktör kullanan 74 yaşındaki kadın bağ bahçe işlerini kendi yapıyor