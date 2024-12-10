AA'dan emekli olan personel için veda töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı'nda (AA), emekli olan 32 personel için veda töreni düzenledi.
Ankara
AAtölye'deki veda töreni, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA genel müdür yardımcıları Yusuf Özhan ve Oğuz Enis Peru, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş ve kurum çalışanlarının katılımıyla, emekli olanlara ilişkin hatıra fotoğraflarının gösterimiyle başladı.
Törende konuşan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, emekli olanların ajansa kendi karakterlerinden ve tecrübelerinden birçok şey bırakarak gittiklerini söyledi.
Büyük bir grubu emekli ettiklerini ve jenerasyon değişimiyle karşı karşıya olduklarını ifade eden Karagöz, emekli olanların çalıştığı dönemlerde kattıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.
Emekli olanların, her gününü, her saniyesini dolu dolu yaşadıkları bir Anadolu Ajansı serüveninin bugün mesleki olarak kapandığını belirten Karagöz, Anadolu Ajansı'nın emeklilerini her zaman hatırlayacağını söyledi.
Karagöz, "Anadolu Ajansı her zaman sizleri hatırlayacak. Anadolu Ajansı'nın parçası olmaya buradan emekli olsanız bile yine devam etmenizi isterim. Birlikte güzel günler yaşadık, birlikte bize verilen, emanet edilen bu kurumu hep iyi noktalara, uluslararası rekabete götürmeye çabaladık, büyük oranda hedeflerimizi tutturduk" dedi.
Ayrılanların katkılarının hiçbir zaman unutulmayacağı bir kurum kültürü oluşturmak istediklerini dile getiren Karagöz, emeklilere ajansa kattıkları için teşekkür etti.
Konuşmasının ardından Karagöz, emekliliğe ayrılan 32 kişiye plaket verdi. Hatıra fotoğrafı çektirildi ve ajans çalışanlarının veda videolarının izletildi, ajans çalışanlarından oluşan Anadolu Müzik Grubu da müzik dinletisi sundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.