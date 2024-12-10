Dolar
34.85
Euro
36.70
Altın
2,692.65
ETH/USDT
3,589.90
BTC/USDT
95,415.00
BIST 100
10,099.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Athletic Bilbao Teknik Direktörü Ernesto Valverde ve futbolcu Dani Vivian, Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi Ülker Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Kurumsal Haberler

AA'dan emekli olan personel için veda töreni düzenlendi 

Anadolu Ajansı'nda (AA), emekli olan 32 personel için veda töreni düzenledi.

10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
AA'dan emekli olan personel için veda töreni düzenlendi 

Ankara

AAtölye'deki veda töreni, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA genel müdür yardımcıları Yusuf Özhan ve Oğuz Enis Peru, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş ve kurum çalışanlarının katılımıyla, emekli olanlara ilişkin hatıra fotoğraflarının gösterimiyle başladı.

Törende konuşan AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, emekli olanların ajansa kendi karakterlerinden ve tecrübelerinden birçok şey bırakarak gittiklerini söyledi.

Büyük bir grubu emekli ettiklerini ve jenerasyon değişimiyle karşı karşıya olduklarını ifade eden Karagöz, emekli olanların çalıştığı dönemlerde kattıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

Emekli olanların, her gününü, her saniyesini dolu dolu yaşadıkları bir Anadolu Ajansı serüveninin bugün mesleki olarak kapandığını belirten Karagöz, Anadolu Ajansı'nın emeklilerini her zaman hatırlayacağını söyledi.

Karagöz, "Anadolu Ajansı her zaman sizleri hatırlayacak. Anadolu Ajansı'nın parçası olmaya buradan emekli olsanız bile yine devam etmenizi isterim. Birlikte güzel günler yaşadık, birlikte bize verilen, emanet edilen bu kurumu hep iyi noktalara, uluslararası rekabete götürmeye çabaladık, büyük oranda hedeflerimizi tutturduk" dedi.

Ayrılanların katkılarının hiçbir zaman unutulmayacağı bir kurum kültürü oluşturmak istediklerini dile getiren Karagöz, emeklilere ajansa kattıkları için teşekkür etti.

Konuşmasının ardından Karagöz, emekliliğe ayrılan 32 kişiye plaket verdi. Hatıra fotoğrafı çektirildi ve ajans çalışanlarının veda videolarının izletildi, ajans çalışanlarından oluşan Anadolu Müzik Grubu da müzik dinletisi sundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile telefonda görüştü
MİT, PKK/YPG'nin Esed rejiminden ele geçirdiği silah ve mühimmatı imha etti
Mücbir sebep kapsamındaki mükellefler için bazı beyanname ve bildirim süreleri uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail hükümetinin ısrarla ve inatla gittiği yol, yol değildir

Benzer haberler

AA'dan emekli olan personel için veda töreni düzenlendi 

AA'dan emekli olan personel için veda töreni düzenlendi 

Doha Forum 2024'te AA standı çok sayıda ziyaretçi ağırladı

AA Akademi koordinasyonunda "New Journalism (NJ) 101" eğitimi başladı

İstanbul'da "Yapay Zekada Kelebek Etkisi: Küçük Adımlar Büyük Dönüşümler" konferansı

İstanbul'da "Yapay Zekada Kelebek Etkisi: Küçük Adımlar Büyük Dönüşümler" konferansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yükseköğretimdeki uluslararası öğrenci kontenjanıyla dünyada ilk 10 arasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yükseköğretimdeki uluslararası öğrenci kontenjanıyla dünyada ilk 10 arasında
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye, daha adil ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasında liderlik etmeyi hedeflemektedir

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Türkiye, daha adil ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasında liderlik etmeyi hedeflemektedir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet