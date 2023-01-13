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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2022

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasında tercihini yaptı.

Zeynep Rakipoğlu   | 13.01.2023
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

Karagöz, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2022 yılında yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın simgelerinde Wolfgang Schwan'ın "Savaşın yüzü" fotoğrafına oy veren Karagöz, "Olena Kurilo, emekli bir öğretmen. Ukrayna'da görev yapan arkadaşımız Wolfgang Schwan, bu emekli öğretmenin başı bandajla sarılı halde bir fotoğrafını çekti. Fotoğraf, Ukrayna-Rusya savaşının da sembol fotoğrafı oldu. Bu etkin ve etkileyici fotoğraf için oyumu kullandım." değerlendirmesini yaptı.

Aynı kategoride Ali Atmaca'nın "Ekmek teknesi" adlı fotoğrafını da seçen Karagöz, "Rusya-Ukrayna savaşı Afrika'da tahıl erişimine çok büyük darbe vurdu. Bu problem Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukrayna ve Rusya taraflarını bir masada buluşturarak yapmış olduğu Tahıl Koridoru Anlaşması ile bir nebze olsun rahatladı. Geçen o ilk geminin fotoğrafını Ali Atmaca arkadaşımız çekti. Ukrayna'dan çıkan o ilk gemi, İstanbul Boğazı'ndan Afrika'ya gidiyor." diye konuştu.

Çevre-yaşam kategorisinde tercih ettiği Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" fotoğrafına ilişkin de Karagöz, "Orman yangınları artık hayatımızın bir gerçeği. Muğla'dan bir kaplumbağa orman yangınında yaralanmış. Jandarma ekiplerimiz kaplumbağayı buluyor, ona su veriyorlar. Bu fotoğrafı da Orhan Çiçek arkadaşımız çekmiş. Ben de çevre alanında bu fotoğrafa oy verdim. Sizleri de oy vermeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karagöz, spor kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun çektiği Fas Milli Takımı'nın "Şükür secdesi" adlı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların her birinin çok güzel olduğunu dile getiren Karagöz, "Birbirinden güzel fotoğraflar arasında gezinmek çok zevkli fakat onlardan en iyilerini seçmek çok zordu." değerlendirmesinde bulundu.

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