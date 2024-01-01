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Kurumsal Haberler, Yaşam

AA "Yılın Kareleri" vatandaşlarca oylandı

Anadolu Ajansının (AA) 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareler vatandaşlarca oylandı.

İsa Toprak  | 01.01.2024 - Güncelleme : 01.01.2024
AA "Yılın Kareleri" vatandaşlarca oylandı Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Ankara

Anadolu Meydanı'nda AA muhabirinin bilgisayarından gösterdiği fotoğrafları inceleyen Mustafa Ünal, haber kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", yaşamda Oğuz Yeter'in "Boğaz'da Cumhuriyet Kutlaması", sporda Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin Nişanı" fotoğrafını seçti.

Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye Bakmadan" adlı karesini seçen Ünal, "Gazze: Kanıt" kategorisindeyse Ali Jadallah'ın "Hayat Kalkanı" fotoğrafları için oy kullandı.

Fotoğraflara ilişkin görüşlerini dile getiren Ünal, "Hepsi hayatın içinden fotoğraflar." değerlendirmesinde bulundu.

Ünal, Gazze için seçtiği fotoğrafın dünyanın hafızasından silemeyeceği bir kare olduğunu belirterek, "Olay bir tek candan ibaret değil." ifadesini kullandı.

Yaşam kategorisinde oyladığı karenin de "hayatın devam ettiği" mesajı taşıdığını vurgulayan Ünal, spor kategorisinde seçtiği fotoğraf için de "planlı çalışmanın getirisi" yorumunu yaptı.

Gazze fotoğrafları duygulandırdı

Anne, baba ve iki çocuktan oluşan Başaran ailesi de AA "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Anne Huriye Başaran haber kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Kamuflaj", yaşamda Sidar Can Eren'in "Yoldaş", sporda Eren Bozkurt'un "Olimpik Kurgu", "Deprem: Umut" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Umudun Simgeleri", "Gazze: Kanıt" kategorisindeyse Ashraf Amra'nın "Yanımda Ol Anne" karelerini oyladı.

Fotoğrafların tamamının çok güzel olduğunu ifade eden Huriye Başaran, savaş karelerinde çok duygulandığını, seçim yapmakta zorlandığını dile getirdi.

Baba Taner Başaran ise oyunu haber kategorisinde Klebher Vasquez'in "Sokak Çatışması", yaşamda Burak Akbulut'un "Boğanın Öfkesi", sporda Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları", "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "İçimdeki Çocuk", "Gazze: Kanıt" kategorisindeyse Mustafa Hassona'nın "Fosfor" adlı karelerinden yana kullandı.

Gazze fotoğraflarının kendilerini çok duygulandırdığını anlatan Taner Başaran, "Keşke öyle fotoğraflar olmasaydı. Umarım dünyaya barış gelir." dedi.

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