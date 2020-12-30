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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2020

AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un tercihi Van'da çığ felaketi"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Selma Kasap   | 30.12.2020
AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un tercihi Van'da çığ felaketi" Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Tevfik İleri Salonu'nda, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalanları arama çalışmaları devam ederken, karlar altında kalan arkadaşının yeleğini alan bir askeri gösteren "Van'da çığ felaketi" fotoğrafına oy veren Bakan Selçuk, spor kategorisinde ise Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" başlıklı fotoğrafını seçti.

Bakan Selçuk'un yaşam kategorisindeki tercihi ise Özkan Bilgin'in "Mendereslerde yaz ve kış" fotoğrafı oldu.



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